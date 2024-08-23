Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzeri Fulla kavşağında Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim S. (38) yönetimindeki 16 RA 460 plakalı otomobil kavşaktan Akpınar Caddesine dönüş yaptığı sırada İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mikayil Ö. (42) yönetimindeki 43 AAH 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu İbrahim Ö. (12) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Perihan S. (36) ile oğlu Muhammed Osman S.(3) hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı

Muhabir: şerife öz