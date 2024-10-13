

Kaza İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Yenişehir'in Ayaz mahallesi kavşağında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki şişe yüklü TIR, ara yoldan çıkan sürücü Ekrem K. Yönetimindeki tanker ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Dorsedeki şişeler yola saçıldı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri İnegöl Devlet Hastanesi'ne diğeri Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.