

Olay saat 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesinde eğitim öğretime devam eden İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. 16 yaşındaki Suriye uyruklu Obai D. Hiç tanımadığı gençlerle top oynamaya başladı. Pas vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla 16 yaşındaki Suriye uyruklu Obai D.'yi sağ bacağından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.



