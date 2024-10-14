Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda komşular arasındaki kavgaya karışan 2 şahıs hakkında karar verildi.

İlk olay saat 22.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi 1. Zambak sokak ile Sezgin sokakta meydana geldi. Şahıslar arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir evin camı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldılar.

MOLOTOF ATTILAR

Olaydan 2 saat sonra henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, camı kırılan eve molotof attılar. Molotofu gören aile ve çevredeki vatandaşlar yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu odada küçük çapta hasar meydana geldi.

YAKALANDILAR

Olaya karışan R.H. Ve F.H. İsimli şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan R.H. Mahkemece tutuklandı.

Muhabir: şerife öz