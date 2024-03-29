İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Merkez Park projesinin açık ve kapalı otoparkları hizmet vermeye başladı. 130 araçlık kaplı otopark ile 70 araçlık açık otoparkın açılmasıyla şehir merkezi 200 araçlık ücretsiz otopark kazandı.

İnegöl’ün merkezinde başlattığı dönüşümle şehri modern bir Kent Meydanı ve Yaşam Alanına kavuşturan İnegöl Belediyesi, Merkez Park projesinde de sona geldi. Üst yapı çalışmalarında son rötuşların yapıldığı projede 200 araçlık otoparklar hizmet vermeye başladı.

Merkez Park projesinin otopark bölümlerinin kullanıma sunulmasının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüze yeni bir merkez, yeni meydanlar ve yeni yaşam alanları kazandırmak adına başladığımız çalışmalar neticesinde, bugün ciddi bir yol katettik. Belediye Hizmet Binamızın da içerisinde bulunduğu Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projemiz ve hemen karşısında Merkez Park projemiz ile İnegöl’ümüzün merkezini günün şartlarına uygun şekilde dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hafta başında Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe tesisinin de hizmet vermeye başladığı Merkez Park projemizin otopark bölümlerini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehir merkezinde ciddi bir otopark alanına kavuşmuş olduk. Hem yer yer altında kapalı otoparkları hem de açık otoparklarıyla bu alanda İnegöl’ümüzün merkezini rahatlatacak ciddi bir adım oldu” dedi.

Merkez Park projesinde 200 araçlık otopark yer aldığını da vurgulayan Başkan Taban, “Üzerinde şehrimiz adına modern bir meydan ürettiğimiz eski Hükümet Konağı alanının yer altında, 130 araçlık otopark yapıldı. Etrafındaki 70 araçlık açık otoparklarla birlikte burası toplamda 200 araç kapasiteli, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek bir otopark oldu. İnegöl’ümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sani Konukoğlu Camiinden Merkez Parka kadar olan cadde boyunca yol kenarı otoparkların toplam 125 araç kapasiteli olduğu göz önüne alındığında, burada yapılan otoparkların ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Aynı zamanda Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı Projemizin de bodrum katında 190 araçlık otoparkımız mevcut. Yani merkezde toplam 390 araçlık otopark üretmiş olduk” diye konuştu.