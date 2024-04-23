TBMM’nin açılışının 104. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İnegöl’de düzenlenen törenlerle coşkuluyla kutlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. Yılı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen program ve törenlerle coşkuyla kutlanıyor.

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl’de sabah 09.30’da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından kutlamalar, Çitli Nihat Kokmaz İlkokulu tarafından okul bahçesinde hazırlanan gösterilerle devam etti. Protokolün de yoğun katılım gösterdiği programda, 23 Nisan’ın başkahramanı çocuklar izleyenlere sundukları gösterilerle renkli görüntüler ortaya koydu.

Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte yoğun bir katılım gösterdiği programda, hazırlanan birbirinden keyifli gösteriler beğeni topladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Burada bayramı kutlarken, özellikle Filistin ve Gazze’de, Müslüman coğrafyasında gözyaşının ve kanın dökülmediği, bütün dünya çocuklarının huzurla yaşadığı bir dünya ümit ediyorum” dedi.

“Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların mutluluğuna ortak olmaya geldiklerini ifade ederek; “Onlar hem bugünün hem yarının güvenceleri. İnşallah en güzel eğitimleri de alarak ailelerinin verdiği en güzel terbiyeyle, edeple, adapla yollarına devam ediyor olacaklar. Bizler de her zaman onların yanında olacağız. Biliyorsunuz İnegöl’de Nöbetçi Kütüphaneler oluşturuyoruz. Dün de belediye binamızın yanında 1400 m2 alanda, 2 kattan oluşan, ilkokuldan üniversite üstü eğitime kadar her yaşa hitap edecek kıymetli bir kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine açtık. İnşallah çocuklarımızın eğitim hayatına dokunabilmek için katkılar sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın yolu, bahtı açık olsun inşallah” diye konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Bundan 104 yıl önce milli mücadele daha neticelenmemişken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ankara’da egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması gerektiğine inanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini açıp milli mücadeleyi milletin egemenliğiyle taçlandırmıştır. Bu güzel zaferi ve bayramı da dünyada çocuklarına bayram olarak hediye eden tek ülke olarak yüce Atatürk, çocuklara emanet etmiştir” dedi.