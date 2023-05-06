Ertuğrulgazi mahallesinde inşaatın 3. Katından düşen inşaat ustası yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Adıgüzel sokak üzerinde bulunan inşaatın 3.katında çalışan Adem T. bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen inşaat ustası yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı usta ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Eniş