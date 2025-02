Programda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Başkan Taban, “İnegöl’de 4. Etap TOKİ çalışmaları zaten başladı. İhale alan firma belli. Kazı çalışmaları başladı, şu an çalışma devam ediyor sahada. Beraberinde yeni etap, yeni TOKİ 5 diyelim ona biz. TOKİ 5'in hazırlanabilmesi için bunların çalışmalarını yapıyoruz. Yani sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen bu yıl içerisinde yeniden sosyal konut açıklayacak. O sosyal konutla ilgili bizde ona çalışıyoruz. Orada şu anda kısmi alanımız kaldı diye biliyorum. Bu 4’ten sonrası için. Onu da hatta geçirdiğimiz bu revizyon planından da şekillenecekti biraz. O yüzden şu an kaç adet konutluk yerimiz var, net söylemem ama diğer alanlarımızda dahil olmak üzere şu an çalışıyoruz” dedi.

REVİZYON PLANI

Revizyon planıyla ilgili de açıklama yapan Taban, “Meclisten geçti, daha süresi var onun. İnegöl Belediyesi’ne gelecek. İnegöl meclisinde görüşeceğiz. Sonra diğer çalışmaları olacak. O şekilde, süreç işliyor şu an olumlu bir şekilde. Orada planlarımızın içinde örneğin planda işte sağlık yeri olması lazım ama üzerinde başka bir kurum yapılaşması olmuş mesela. Onların düzeltmeleri gerçekleştirdik. İnşallah günün sonunda her şey yerli yerinde, olması gerektiği gibi olacak. Bazı eğitim alanlarını üretmememiz gerekiyordu. Onlarla ilgili çalışmalar vardı bu paketin içinde. İşte emniyete üretmemiz gereken, sağlığa üretmemiz gereken yerler vardı. Onlarla ilgili çalışmalarımızı toparlıyoruz. Sonuç itibariyle tabi planlamayla iş bitmez ama o revizyonla ilgili olan işimizin en azından önümüzden kalkmasıyla ilgili bir fırsat oldu bizim için.”

HALK EKMEK

Önceki gün başlayan Halk Ekmek Fırını ekmek satışlarıyla ilgili bilgi veren Taban, “Satışlar başladı. Kapsamı genişletilecek. Şu anda 40’a çıkarmak için arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bununla ilgili görüşmeler yürütülüyor. Duyan ve bizde satmak istiyoruz diyen işletmelerde geliyor. Dolayısıyla bunları hızlıca değerlendirip çalışmayı artıracağız arkadaşlar. Vatandaşımızdan da olumlu dönüşler var. Bizim burada amacımız rekabet konusunda yıkıcı bir rekabet yapmak değil, ancak fiyatlarında hak ettiği ölçüde olmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bunu da sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu arada yeni bir tesisleşme yapmadık şu anda bununla ilgili. Üretim yeri noktasında da bazen soruluyor, başkanım nerede üretiyorsunuz? Şu anda biz bununla ilgili organizasyonu kurduk arkadaşlar. Üretim yapan şirketlerle görüştük. Onların üzerinden işte görüyorsunuz aynı ekmeği 10 TL üzerinden halka sunacak şekilde organizasyonu kurmuş olduk günün sonunda.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI

Taban, “Önümüzde inşallah şimdi Ramazan ayı var. Ramazanda pide çok daha fazla tüketilen ekmeğimiz, ürünümüz. Onu da aynı şekilde arkadaşlarımız hazırlıyor, onu da sunacağız. Rakam netleşmedi ama 20 TL’nin altında olacak tabi. Normal fırıncıların açıklamış olduğu rakam biliyorsunuz 20 TL idi. Bunu onun daha altında fiyatla vatandaşımıza aynı gramajla ulaştırmak istiyoruz” dedi.