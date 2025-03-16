

Yangın saat 11.30 sıralarında Cerrah mahallesi Cumhuriyet caddesindeki aile apartmanının 1. Katında meydana geldi. Ali Eriş'e ait dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Eşi Melike, babaanne Safiye ve çocuklar Doğan ve Defne dumandan zehirlendi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.