İnegöl’de 5 mahallede yaşanan su kesintisiyle ilgili BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İnegöl ; Cerrah Mh. Müt. çalışması kaynaklı şebeke hattına zarar verilmiştir. 12.00-15.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır.

İnegöl ; Esentepe Mh. Kanarya Cd. Müt. Firma çalışması sebebiyle şebeke hattına zarar verilmiştir. 12.30-18.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır. (Yunusemre , Yeni ve Esentepe Mh. Etkilenir)”

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ