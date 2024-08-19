İnegöl’de 5 mahallede yaşanan su kesintisiyle ilgili BUSKİ İnegöl Müdürlüğünden açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“İnegöl ; Cerrah Mh. Müt. çalışması kaynaklı şebeke hattına zarar verilmiştir. 12.00-15.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır.
İnegöl ; Esentepe Mh. Kanarya Cd. Müt. Firma çalışması sebebiyle şebeke hattına zarar verilmiştir. 12.30-18.30 saatleri arası bölgede su kesintisi olacaktır. (Yunusemre , Yeni ve Esentepe Mh. Etkilenir)”
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ