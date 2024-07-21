İnegöl’ün batı yakasında 1. OSB ile Huzur Mahallesi arasında yer alan 105 ada bölgesinde binlerce dönüm arazi adeta şantiyeye döndü.

Bölgede çok sayıda fabrika inşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlarken, çok sayıda yeni fabrika alanlarının da inşaatı sürüyor.

Organize sanayi bölgesinden bağımsız yapılan bölge tam anlamıyla sanayi merkezi haline geldi.

Diğer yandan Yenice ve Cerrah Sanayi Bölgelerinde de çok sayıda yeni fabrikaları alanları yükselmeye başladı. 1. OSB ve İhtisas Mobilya Organize Sanayi Bölgelerinde de yine yeni fabrika alanlarının inşaatları devam ediyor.

Diğer yandan şehrin doğu kanadında da yeni fabrika inşaatları göze çarpıyor. Ankara karayolu üzerinde çok sayıda fabrika inşaatının yapımı sürüyor.

2024 yılında 500’e yakın yeni fabrika alanının hizmete başlayacağı düşünüyor.

Konut sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen fabrika inşaatlarında gözle görünür artış, gelecek yıllarda İnegöl adına umut veriyor.

İnegöl’de üretim sahalarının küçük olması nedeniyle yaşanan sorunun inşaatların aynı hızla devam etmesi halinde 2030 yılına sona erebileceği düşünülüyor.

Kooperatifleşme aracılığı ile yapılacak yeni sanayi bölgeleri ve diğer organize sanayi bölgelerinde ticari yapılaşmanın sürmesi halinde İnegöl’ün Türkiye’nin en büyük ticaret üslerinden biri olabileceği konuşuluyor.

NEREDEN NEREYE?

İnegöl’de 34 yıl önce 100 m2’lik imalatlarla başlayan ticari yolculuk bugün fabrikalaşan sanayiler ile bambaşka bir yol almış durumda.

34 yıl önce 1. OSB’de neredeyse hiç mobilya firması yokken bugün itibariyle bu bölgede çok sayıda mobilya fabrikası yer aldığı gibi, 2. İhtisas Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Yine Cerrah ve Yenice ile Ankara karayolu üzerinde yüzlerce yeni mobilya fabrikası kuruldu.

İnegöl 2000’li yılların başlarında 1000 m2 üzerinde fabrika sayısı 200 civarındayken bugün bu rakamın 2 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Başta mobilya olmak üzere bu alanlarda otomotiv, tekstil, mobilya yan sanayi firmaları ağırlıkta yer alıyor.

1000-2500 m2 arasında ki imalat sayısının 1000, yine 2500-5000 m2 arasında ki imalat alanlarının 500 ve 5 bin m2 üzerinde ki imalat alanlarının 300’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İNŞAATLARI YATIRIMCI DEĞİL İHTİYAÇ SAHİBİ YAPMALI

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise İnegöl’de değerli arazilerin sahiplerinin çoğunun İnegöllü olmadığını, yatırımcıların yıllar önce satın aldıkları bu yerlerde üretim sahası yaparak kiraya verdiklerini söyledi. Üretim alanı eksikliğinin yeni yapılan fabrika alanlarıyla kısmen çözülmesine rağmen bunun bir fırsat olarak değerlendirilmemesini söyleyen Başkan Özcan Ayhan, “Biz isteriz ki kim üretim yapıyorsa, fabrikasını da o yapsın. Ancak baktığımızda bu arazilerin sahipleri hep yatırımcılar tarafından vakti zamanında satın alınmış. Hem arazi pahalı hem de inşaat maliyetleri çok fazla. Bizler üretim yapanlara devlet tarafından destek sağlanmasını istiyoruz. Devletimiz arazi sağlayacak, müteşebbislerimiz ise teşviklerle buralara binaları yapacak. Eğer böyle olursa ne yüksek kiraları konuşuruz ne de ürün pahalılıklarından bahsederiz. Maliyetleri indirmek demek, vatandaşın alım gücüne destek olmak demek. Maliyetleri düşürmek dünyada ki Pazar payını arttırmak, rekabet etmek demek” diye konuştu.