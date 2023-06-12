Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnegöl’den 8 projeye 63 milyon 628 bin 306 TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Projeler için 53 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan ayına bin 309 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 bin 928 lira olarak hesaplandı.

Bakanlığın Nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, nisanda bin 309 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 bin 928 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 501 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 389 milyon 521 bin 590 lira olan ve 1402 istihdam öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 267 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 53 milyon 990 bin 950 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 50 oldu.

İNEGÖL’DE TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Brawwa Koltuk firması mobilya imalatı için 4 milyon 338 bin 462 TL, Minty Mobilya firması mobilya imalatı için 4 milyon 795 bin 973 TL, Metalaks firması güneş enerjisinden elektrik üretimi için 6 milyon 707 bin 35 TL, Bülent Tanrıkulu Gökhan Tanrıkulu adi ortaklığı firması elektrik enerjisi üretimi için 4 milyon 766 bin 268 TL, Alaçam Powder Coatıng firması boya, vernik v.b. kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı için 4 milyon 892 bin 66 TL, Koyunlu Halıcılık firması elektrik enerjisi üretimi için 6 milyon 243 bin 889 TL, By Hkn Makine firması özel amaçlı makinelerin imalatı için 19 milyon 266 bin 31 TL, Nesto Makina firması takım tezgahları imalatı için 12 milyon 618 bin 582 TL teşvik alacak.

53 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

İnegöl’deki projeler için 53 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Seher Yaşa