İnegöl'de o alan açık meyhaneye dönmüştü!

Emniyet müdürü alkol masalarını dağıttırdı

İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir talimatıyla adeta açık meyhaneye dönen OSB Havaalanı caddesi mercek altına alındı. Polis ekipleri, alkol masalarını dağıttı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun şikayetlere konu olan OSB havaalanı caddesinde uygulama yaptı. Ekipler sıralanan araçlarından inerek yeşil alana alkol masası kuran vatandaşları, uyararak uzaklaştırdılar.

Ekiplerin gece boyu havaalanı ve çevresinde alkol içenlere karşı uygulama yaptılar.