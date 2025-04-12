109 delegenin katılım sağladığı genel kurulda seçimlere tek liste ile gidildi.

Yapılan seçimler sonucunda İnegöl Şube Başkanlığına Muharrem Ersöyleyen seçilirken, Şube Sekreterliği görevine Serkan Güneş, Şube Mali Sekreterliği görevine ise Yusuf Gündoğdu getirildi.

İnegöl Şube Başkanı seçilen Muharrem Ersöyleyen, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Sekreterimiz, Sayın Genel Mali Sekreterimiz, Sayın Şube Başkanlarımız ve yönetimleri, kıymetli İnegöl Şube yönetimimiz ve delegelerimiz, birbirinden kıymetli üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler; bugün 15. düzenlediğimiz Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Ağaç-İş Sendikası İnegöl Şubesi 15. Genel Kurulu’nda bizlere verdiğiniz desteklerle, yaptığımız çalışmalara hız kesmeden, ara vermeden, çalışma arkadaşlarımızın daha da iyi yerlere gelmesi için İnegöl Şube yönetimi olarak elimizden gelenin daha da iyisini yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”