İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Narkorehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu maddelerin insanlar üzerindeki belirtileri bağımlılık yapıcı maddelerin neler olduğu, ihbar ve tedavi gibi konularda Vehbi Koç ilkokulun bilgilendirme yaptılar.

Kaymakam Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Harun Nazlı, İlçe Milli eğitim müdürü Halil İbrahim Zengin ve veliler katıldı.



Seminerde Kaymakama Eren Arslan, aileleri çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Narkotik Büro Amirliği ekipleri de aileleri kötü alışkanlıklara yönelik çocukları hakkında dikkatli olmaya davet etti.