Yangın İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü mahallesindeki Hüseyin Karaburun'a ait evin bahçesindeki fırında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri, seferber oldular. Evde uyuyakalan ev sahibi, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. Mahalle sakinleri yangına ilaçlama araçlarına doldurdukları suyla ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın o sırada eve sıçradı. Yangın yerine çok gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdüler. O sırada evin bahçesindeki ağırda bulunan 10 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldılar.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.