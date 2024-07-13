İnegöl 'de faaliyet gösteren futbol kulüpleri TFF 3. Ligde mücadele eden Kafkasspor'un ev sahipliğinde kahvaltıda bir araya geldiler. Fink Cafe'de düzenlenen organizasyona katılım yüksek oldu.

Artan maliyetler sonrası yaşanan sorunlar ile alt yapı çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılan toplantıda gelen öneriler tek tek not edildi.

Kafkasspor Genel Koordinatörü Nafi Bilaloğlu yapmış olduğu açıklamada " Burada toplanmamızın amacı kulüplerle bilgi alışverişinde bulunmak ve bu toplantıları süreklilik haline getirmektir. Ekonomi anlamında futbol şartların giderek zorlaştığı bir dönemde birbirimize ne gibi destekte bulunabiliriz, kulüplerin altyapı şartlarını ne şekilde düzenleyebiliriz, bunun derdi içerisindeyiz" dedi.

Kulüp yöneticileri ve antrenörlerin organizasyona katılım göstermesinden dolayı mutlu oldukları da söyleyen Bilaloğlu, "Katılım gösteren kulüp temsilcilerimiz duygu ve düşüncelerini hatta eleştirilerini dile getirdiler.Çok verimli bir organizasyon oldu. Bu toplantıların ikincisini Ağustos ayı içinde Gençlergücü Lokali'nde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Muhabir: İBRAHİM USLU