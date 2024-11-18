

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün sokak üzerinde seyir halinde olan İrfan Y. yönetiminde ki 16 BRC 552 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde Mustafa Ş. (21) yönetimindeki 16 KHT 52 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE