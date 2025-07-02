Sektör temsilcileri, bu tür kayıt dışı çalışan aracılara karşı gerekli yaptırımın biran önce uygulanmasını istiyor.

Ev sahiplerinin veya emlakçıların, Sahibinden.com ve sosyal medya sayfalarında verdikleri ilanları izinsiz olarak alan aracılar, kendi sayfalarında paylaşarak müşteri buluyor. Müşteriyi bulduktan sonra ev sahibi iletişim kuran aracılar, kendileri tutacak gibi pazarlık yapıyor. Buldukları müşterilerden komisyon talep eden aracılar, haksız kazanç elde ediyor.



Sektör temsilcileri yaşanan bu olayların giderek arttığını hatta bu tür olaylara bazı emlakçılarında ön ayak olduğunu iddia ederek yetkililerden çözüm bulmalarını istiyorlar. Vergi Dairelerin gerekli denetimi yapmalarını isteyen sektör temsilcileri, bir şikayet hatta oluşturularak bu tür aracıların ihbar edilerek bulunmalarını ve gerekli cezaların kesilmesini istiyorlar.