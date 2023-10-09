Huzur mahallesinde meydana gelen olayda 1 yaşındaki bebek, temizleyici tableti yuttu.

Olay Huzur mahallesi 6. Sokaktaki bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Zümra U., yerde bulduğu çamaşır makinesi tabletini ağzına attı. Fenalaşan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tetkikin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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