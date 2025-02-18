Olay saat 22.30 sıralarında Turgutalp mahallesi camii mevkiindeki parkta meydana geldi. 2 şahıs parkta kavga etmeye başladı. Şahısları gören, B.K.(18) iddiaya göre ayırmaya çalıştığı sırada henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tarafından karnından bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir sağlık merkezine gitti. İlk tedavisi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.U.(17), İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 gün sonra saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul etmeyen Y.U., İfadesinde kavganın kız meselesi yüzünden meydana geldiğini iddia etti. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ