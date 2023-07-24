Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda bisikletle işyerinin önüne gelip başka bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayisinde meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren mobilya firmasın önünde meydana geldi. Emre Bozkurt, geldiği işyerinin önüne bisikletini park etti. Bir süre sonra işyerinin önüne çıkan Bozkurt, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Bisikletinin bıraktığı yerde olmadığını gören Emre Bozkurt, güvenlik kamerasını incelediğinde bisikletinin çalındığını tespit etti.

İşyerinin önüne bisikletle gelen yüzünü kapüşonla kapatan şüpheli, park halindeki bisikleti de alarak kayıplara karıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.