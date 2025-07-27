Ormanlık alanlara girişlerin yasak olmasına rağmen, İnegöl'de bazı ormanlık alanlarda mangal yakan şahıslara devriye atan jandarma ekipleri ceza kesti.

Bursa'da dünden beri devam eden orman yangınları nedeniyle İnegöl'de kurumlar teyakkuza geçti. En ufak bir ihbarı değerlendiren itfaiye, jandarma ve polis ekipleri özellikle ağaçlık alanlarda mangal ve ateş yakılmaması için devriye atıyor. Özellikle kırsal alanlarda jandarma ekipleri gelen ihbarları kısa sürede değerlendirerek ormanlık alanlarda ateş yakan şahısları tespit edip idari para cezası kesiyor.

İnegöl'de kırsal Çayyaka, Fevziye, Kıran, Gazelli, Cerrah, Boğazova ve Boğazköy mahalleleri civarında yoğunlaşan ihbarlar nedeniyle onlarca vatandaşa ormanlık alanda mangal ve ateş yakmaları nedeniyle ceza kesildi.

Bursa'da meydana gelen orman yangını nedeniyle vatandaşları daha duyarlı davranmaya davet eden yetkililer, yasak olmasına rağmen hala ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılmaya devam edilmesi, İnegöl'de de olası bir orman yangınına neden olabileceği konusunda sert uyarılarda bulundular.