

İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada kask camının buhar yapması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü genç yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Barış H.(22) yönetimindeki 16 AJJ 335 plakalı motosiklet, kask camının buğu yapması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.