1 Ocak 2024 tarihine kadar akaryakıt ve market sektörlerinden yapılacak 1.000 TL ve üzeri harcamaya %5 toplamda 500 TL indirim fırsatı sunacak. CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden yapılacak katılım dışında sms ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

CEPTETEB’in harcadıkça kazandıran kampanyalarına dahil edilen bu özel teklif yeni yılda indirimli alışveriş yapabilmeyi sağlayacak. Yalnızca yurt içinden yapılacak peşin ya da taksitli işlemler kampanyaya katılmayı sağlayacak.

500 TL Ucuzlatan Kampanya Nedir?

Aynı gün içinde yapılacak harcamaların ilki kampanya yansıyacaktır. Kampanya dönemi boyunca yapılacak işlemlerde 1.000 TL ve üzeri harcamalar aktif hale gelecektir. Akaryakıt ve market sektöründen yapılacak 1.000 TL ve üzeri her harcama %5 toplamda 500 TL indirim kazandıracak.

O Gün Sona Erecek!

Aylık nakit ihtiyacını karşılamakta zorluk çeken vatandaşın bütçesini koruyan bu özel kampanya 1 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Sanal kart, banka kartı veya ticari kredi kartı ile yapılacak harcamalar dahil değildir.

Nasıl Başvurulur?

Fiziki ve sanal POS’tan yapılan tüm harcamalar kampanyaya dahildir. Market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değildir. Kampanya sms ile katılımlı olup TEB üzerine kayıtlı telefon numarası üzerinden tanımlanmalıdır.