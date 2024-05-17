Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alan Cam Seyir Terası, İnegöl’e de kazandırılıyor. Belediye Başkan Alper Taban’ın seçim beyannamesinde de yer alan “Panoramik Cam Seyir Terası” projesinde son aşamaya gelindi. İşte detaylar…

TÜRKİYE’NİN İLK 360 DERECE SEYİR İMKANI SUNAN TERASI OLACAK

Türkiye’nin birçok gözde turistik noktalarından yapılarak hizmete açılan Cam Seyir Terasları, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. İnegöl’de eksikliği hissedilen Seyir Terası yakın zamanda İnegöl’e kazandırılacak. 2022 yılında mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri tamamlanan Türkiye’nin 360 derece seyir imkanı sunan ilk ‘Panoramik Cam Seyir Terası’ projesinde ihale aşamasına gelindi.

PROJE İHALEYE ÇIKACAK

Hilmiye Mahallesi Kabacalar Mevkiinde yapılması planlanan projenin alanı ise toplam 3,57 hektar. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından 2019 yılında planlanarak seçim beyannamesine dahil edilen projenin fizibilite raporu 2021 yılında tamamlandı. Mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj projeleri ise, 2022 yılında tamamlandı.



İHALEYE ÇIKIYOR

Yapılması düşünülen yer İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda. İnegöl Belediyesi tarafından talep edilen yer için İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ihaleye çıkıyor. 20 yıl süreyle kiraya verilecek olan alan için tahmin edilen yıllık kira bedeli 52 bin TL. İhale İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü idari binasında 28 Mayıs 2024 günü saat 14.00’te yapılacak.