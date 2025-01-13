

Kaza saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Havaalana caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Emre A.(23) yönetimindeki 16 ZH 453 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 10 AKL 489 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve yanındaki sürücünün ikizi Muhammed A.(23) ile Sedat Ö.(18) yaralandı.

Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü ve 2 yolcuyu kurtardı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ