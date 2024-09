Ziyaret ile ilgili bir kısa değerlendirme yapan CHP İlçe Başkanı Şahin, yönetim olarak her alanda var olmaya, herkesin sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Şahin, “Merkez mahalle, kırsal mahalle ayrımı yapmayıp her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bizim için merkezde önemli, köyde önemlidir. Çünkü içinde yaşadığımız bu İnegöl bizim. Sahip çıkmak biz siyasetçilerin en doğal görevidir. Bu anlamda köy ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Muhtarlarımızla köy sakinleriyle görüşüp onların sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince, var gücümüzle onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Köylerimiz sahipsiz değildir. Onları düzenli ziyaret ederek, onları yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN