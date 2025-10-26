

Kaza saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Abdülkadir K.(54) yönetimindeki 16 BBS 426 plakalı otomobil, iddiaya göre sokağa koşarak çıkan 6 yaşındaki Yavuz A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

BABASI MORAL VERDİ

Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Barış, sedyede yatan oğluna "Ben burdayım oğlum. Yavrum benim" diyerek moral verdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ