Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Katın balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Semaver sokakta bulunan apartmanın 2. Katında meydana geldi. 3 yaşındaki Adem S. Balkonda oynamaya başladı. Oynarken balkon korumalıklarına tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz