Yaz tatiliyle beraber çocuklara yönelik etkinliklerin de startını veren İnegöl Belediyesi, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 ayrı dönem şeklinde Çocuk Sanat Atölyesi etkinlikleri düzenledi.

Her dönemde 100 öğrenci olmak üzere yaz boyunca 200 öğrencinin faydalanacağı sanat atölyeleri, 8-13 yaş grubuna yönelik gerçekleştiriliyor. Sanat atölyelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de yeteneklerini keşfediyorlar.

Farklı alanlarda yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Çocuk Sanat Atölyesi çalışmasının ilk dönemin son atölye çalışmasında miniklerin “Sıfırdan Sanata Geri Dönüşüm” etkinliğine katılan Başkan Taban, yapılan çalışmaları inceleyip çocuklara başarılar diledi.

Burada kısa bir konuşma da yapan Başkan Taban, “Çocuklarımızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum vakitlerini faydalı şekilde kullandıkları için. Tabi ki tatil zamanı eğleneceksiniz, güzel vakitler geçireceksiniz, dinleneceksiniz ancak bir yandan da kurslarımızı tercih etmeniz bizleri mutlu etti. Kıymetli ekibime ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de velilerimize etmek istiyorum, bizlere güvenerek sizleri bu etkinliklerimize gönderdikleri için. Belediyemizin farklı organizasyonlarında da siz değerli evlatlarımızı görmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.