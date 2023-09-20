Dün akşam gerçekleşen acı olayda, sokakta sohbet eden bir grup saldırıya uğradı. Husumet bulunan başka bir grup, araçlarından ateş açarak 16 yaşındaki Fırat Kanat'ın hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştılar.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye taşıdılar. Ne yazık ki, ağır yaralanan Fırat Kanat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelileri yakalamak için titiz bir çalışma başlattı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşen olayda mahalle sakinlerinden Rukiye Şahin, olayın şokunu yaşadığını belirterek, "Balkona çıkmıştım ve parkta insanlar sohbet ederken birden silah sesleri duydum. Aniden eğilip içeriye sığınmak zorunda kaldım. Yaralı insanlar yerdeydi ve polisler hemen inceleme yapmaya geldi. Bu olay çok korkutucu," dedi.