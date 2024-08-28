Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini salça makinesine kaptıran çocuk yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Mavi sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri sokak üzerinde ortaklaşa salça yapmaya başladılar. Umut Y. De ailesine yardım etmek için domatesleri parçalanması için salça makinesine atmaya başladı. O sırada çocuk domatesleri salça makinesine atarken sağ elini makineye kaptırdı. Bağırmaya başlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Makineden eli çıkarılan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ