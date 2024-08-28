23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri bu yıl dolu dolu geçecek. 31 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında 23.’sü gerçekleşecek Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri, birçok farklı etkinliği içinde barındıracak. Farklı ülkelerden ve Türkiye’nin birçok noktasından gelen halk oyunları ekipleri dört gün boyunca sanat günlerine renk katacak.

31 Ağustos Cumartesi günü Halı ve Türk El Sanatları Sergilerinin açışıyla başlayacak sanat günlerinin ilk gününde ödüllü yarışmalar, halk oyunları gösterileri yer alacak. İlk günün akşamında ise Cumhuriyet Meydanı’nda yerel sanatçılar ve Ezgi Abacı sahne alacak.

İkinci günde av sporu meraklıları atış poligonunda gerçekleştirilecek “ Tek Kurşun Atış Yarışması’nda” hünerlerini sergilerken, ciritseverler ise Kocakonak Panayırı alanında buluşacak. İlçenin her köşesinde birbirinden farklı etkinliklerin yer alacağı sanat günlerinin akşamında ise Gala Gecesi’nde halk oyunları gösterileri, darbuka ritim şov ve şarkı yarışmasıyla Cumhuriyet Meydanı renklenecek.

Sanat günlerinin üçüncü gününde ise üç ilçenin katılımı ile Kuva- yi Milliye Kahramanlarını Anma Töreni gerçekleştirilecek. 12.00’de İbrahim Ethem Akıncı’nın kabri başında başlayacak tören Eğridere kırsal mahallesinde bulunan Makbule Efe Şehitliği’nde devam edecek. Yöresel değerlerin ön planda tutulduğu sanat günlerinin akşamında gerçekleştirilecek Türk Halk Müziği Konseri’nde yerel sanatçı Osman Çiçek sahne alacak.

3 Eylül Sındırgı’nın düşman işgalinden kurutuluşunun 102. Yıl dönümü etkinlikleri ile binlerce vatandaş Kuva-yi Milliye Kortejinde buluşacak. Kortej sonrasında Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek kutlama programı, gün boyu devam edecek gösterilerin ardından Kurtuluş Günü özel konseri ile son bulacak.

Kurtuluş Günü Özel Günü’nde Volkan Konak Rüzgârı Sındırgı’da Esecek.

Tek kursun atışları, aile boyu bisiklet turu, okçuluk yarışması, ödüllü çocuk yarışmaları atlı cirit gösterileri gibi aktivitelerle süslenecek 23. Uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri, Kurtuluş Günü Özel Konseriyle son bulacak. Kurtuluş Günü Özel Günü’nde Volkan Konak rüzgârı Sındırgı’da esecek. Volkan Konak’tan önce yerel sanatçı Ayhan Erden sahne alacak.