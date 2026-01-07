

Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkindeki bir evde meydana geldi. Ömer K.(28) iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf K.(21) ile konuşmaya gitti. Konuşma sırasında enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı

Kavga sırasında düşerek kafasını merdivene çarpan Ömer K. Ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen kayınbirader yoğun bakım ünitesine alındı. Şüpheli Yusuf K. İse Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.