Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1'ini ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs saklandığı metruk evde kıskıvrak yakalandı.

Olay saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay A.(27), iddiaya göre 5 saat önce Fırat T.(29)'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fıray T., eve giren Oktay A.'yı yakaladı. İki şahıs arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Şahıslar karakola götürülerek ifade verdiler. İfadenin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

Olaydan 5 saat sonra Fırat T.(29), arkadaşı Musa C.(22) ile Murat caddesinde yürürken Oktay A.'yı gördüler. Fırat T. İle Oktay A. Arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oktay A. Elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Bıçak darbeleriyle 2 genç yere yığıldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Oktay A.(27), İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir metruk binada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İBRAHİM USLU