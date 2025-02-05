Olay geçtiğimiz gün hastane otoparkında meydana geldi. 2 doktor arasında park kavgası yaşandı. Kavga sonucunda mahkemeye çıkarılan genel Cerrah Ferhat D. tutuklandı.

YÜZLERCE HASTA MAĞDUR OLDU

Yaşanan tutuklamanın ardından yüzlerce hasta mağdur oldu. Bine yakın hastanın randevusu iptal edilirken, kanser teşhisi konusunda önemli isim olan Ferhat D., endoskopi ve kolonoskopi yönetmenleriyle teşhis yaptığı kanser hastalarının da tedavileri yarım kaldı. Aylardır kolonoskopi ve endeskopi ile ameliyat sırası bekleyen cerrahın, hastaları mağdur oldu.

Bir kanser hastası haber merkezimize ulaşarak derdini şöyle dile getirdi: "Yaşanan olay üzücü. Ama 2 şahıs arasında kavga olmuş. Böyle bir olayda tutuklama olması bizi çok üzdü. Doktorumuz çok ilgili biriydi. Tedavi süreci uzadı. Ölür müyüm kalır mıyım bilemem. Doktorumun kısa sürede tahliye olmasını istiyorum."

Kaynak: MURAT AVCI