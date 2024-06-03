İNEGÖL’DE HANGİ BÖLGEDEN DAHA FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Gelişen ve sürekli büyüyen ekonomisi ile göç alma potansiyeli bir hayli fazla olan İnegöl’de Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden gelen vatandaşlarımız yaşamaktadır. 2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi’nden 60.847, Karadeniz Bölgesi’nden 31.030, İç Anadolu’dan 14.859, Ege’den 12.104, Marmara’dan 6.716, Güneydoğu’dan 5.794 ve Akdeniz’den 5.719 kişi İnegöl’de yaşamaktadır.

EN FAZLA HANGİ ŞEHİRLİ YAŞIYOR

İnegöl’e en çok göç veren Doğu Anadolu Bölgesi’nden Muş 13.603 kişiyle ilk sırada bulunmaktadır. Ardından sırasıyla Ardahan 12.433, Erzurum 12.369, Bitlis 8.781, Ağrı 4.024, Van 3.843, Kars 2.709, Malatya 817, Erzincan 617, Elazığ 584, Şırnak 382, Iğdır 260, Bingöl 255, Hakkâri 105 ve Tunceli 65 kişi ile yer almaktadır.

KARADENİZ BÖLGESİ

İnegöl’e göç veren 2. büyük bölge konumundaki Karadeniz Bölgesi’nden Artvin 7.076 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Çorum 6.388, Trabzon 5.975, Bayburt 2.889 Samsun 2.024, Zonguldak 1.068, Gümüşhane 1.014, Ordu 733, Giresun 700, Tokat 645, Amasya 491, Rize 461, Kastamonu 486, Düzce 273, Karabük 250, Sinop 228, Bolu 172 ve Bartın 157 kişi ile yer almaktadır.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İnegöl’e göç veren 3. büyük bölge konumundaki İç Anadolu Bölgesi’nden Yozgat 5.842 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Ankara 1.528, Konya 1.372, Kırşehir 1.295, Eskişehir 1.148, Sivas 1.066, Niğde 670, Kayseri 648, Aksaray 394, Kırıkkale 284, Çankırı 264, Nevşehir 246 ve Karaman 102 kişi ile yer almaktadır.

EGE BÖLGESİ

İnegöl’e göç veren 4. büyük bölge konumundaki Ege Bölgesi’nden Kütahya 8.871 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Afyonkarahisar 819, Manisa 792, İzmir 638, Aydın 373, Denizli 249, Uşak 220 ve Muğla 142 kişi ile yer almaktadır.

MARMARA BÖLGESİ

İnegöl’e göç veren 5. büyük bölge konumundaki Marmara Bölgesi’nden Bilecik 1.931 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından İstanbul 1.753, Balıkesir 1.051, Sakarya 579, Kocaeli 431, Çanakkale 369, Edirne 178, Yalova 156, Kırklareli 151 ve Tekirdağ 117 kişi ile yer almaktadır.

İnegöl’e göç veren 6. büyük bölge konumundaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Mardin 1.207 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Şanlıurfa 1.166, Diyarbakır 1.064, Siirt 766, Gaziantep 707, Batman 335 ve Adıyaman 317 kişi ile yer almaktadır.

AKDENİZ BÖLGESİ

İnegöl’e göç veren 7. ve son büyük bölge konumundaki Akdeniz Bölgesi’nden Kahramanmaraş 1.871 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından Hatay 1.323, Adana 797, Antalya 631, Mersin 460, Osmaniye 302, Isparta 266, Kilis 232 ve Burdur 69 kişi ile yer almaktadır.

İL İL SIRALAMA

İnegöl’e göç veren şehirleri büyükten küçüğe doğru sıralarsak 1. sırada Muş, Ardahan, Erzurum, Kütahya, Bitlis, Artvin, Çorum, Trabzon, Yozgat, Ağrı, Van, Bayburt, Kars, Samsun, Bilecik, İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, Konya, Kırşehir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa, Zonguldak, Sivas, Balıkesir, Hatay, Gümüşhane, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Adana, Manisa, Ordu, Malatya, Siirt, Giresun, Niğde, Gaziantep, Tokat, Kayseri, İzmir, Erzincan, Elazığ, Sakarya, Antalya, Amasya, Mersin, Kastamonu, Rize, Kocaeli, Aksaray, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Batman, Iğdır, Kırıkkale, Osmaniye, Düzce, Isparta, Çankırı, Nevşehir, Karabük, Bingöl, Sinop, Adıyaman, Denizli, Kilis, Uşak, Bolu, Edirne, Bartın, Yalova, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Hakkari, Karaman, Tunceli ve Burdur şehirleri yer almaktadır.

GÖÇ İSTATİSTİĞİ

2011 yılında İnegöl’de diğer illerden göç ederek yaşayan toplam 89.617, 2012 yılında 93.529, 2013 yılında 97.658, 2014 yılında 102.548, 2015 yılında 107.198, 2016 yılında 111.086, 2017 yılında 115.116, 2018 yılında 117.811, 2019 yılında 121.569, 2022 yılında 120.955 vatandaşımız varken 2021 yılında bu sayı 129.382’ye çıkmıştır. 2022 yılında 133.577 olan sayı 2023 yılında yine artarak 137.069 kişi olmuştur.