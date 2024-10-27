Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, Hikmet Şahin Kültür Parkı’nda Nikah Salonu önünde gerçekleşti. Coşkulu bir kalabalığın katıldığı etkinlikte Erol Evgin sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Geceye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşiyle birlikte katıldı. Başkan Bozbey, Erol Evgin’e sahne performansı ve Cumhuriyet coşkusuna katkılarından dolayı bir plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.