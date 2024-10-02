İnegöl Belediyesi, şehrin her tarafında hizmet seferberliğini devam ettirirken, özellikle BUSKİ'nin alt yapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde üst yapı uygulamalarını da sürdürüyor. Yol kaplama ve kaldırım çalışmalarıyla sokaklardaki eksiklikler tek tek gideriliyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bu kapsamda Alanyurt bölgesinde hummalı bir çalışma devam ediyor. Son olarak Ertuğrulgazi Mahallesinde 12 sokağın kaldırım uygulaması için 15 Ağustos’ta başlayan yapım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgede devam eden çalışmaları İlayda Sokak üzerinde yerinde inceledi. Burada 12 sokağın bu hafta itibariyle tamamlanacağı ifade edilirken, bu çalışmada toplamda 1800 metretül bordür ve 2500 metrekare parke taşı kullanıldığı belirtildi.