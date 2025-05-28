Derneğin eski başkanı Murat Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Temiz’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"İnegöl şavşatlılar dernek başkanlığı görevimi kendisine devretmekten büyük onur duyduğum soyismi gibi tertemiz kardeşim Sebahattin Temiz kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun.Kıymetli eşine çocuklarına ve tüm sevenlerine Allah sabırlar versin. Hakkımız varsa helaldir."

Kaynak: HABER MERKEZİ