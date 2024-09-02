Bursa'nın İnegöl ilçesinde çene operasyonu geçirdikten sonra evin fenalaşan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay dün Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde bir evde meydana geldi. Betül Ç.(23) dün evde otururken bir anda fenalaştı. Solunum sıkıntısı çeken genç kız bir anda yere yığıldı. Ailesi durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri genç kızın kalbinin durduğunu görünce kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç kız kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste tedavinin ardından yoğun bakıma alınan genç kız, olaydan 33 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ