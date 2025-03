Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karar verilmesinin ardından, İnegöl’deki vatandaşlar ve CHP’liler, meydanları doldurdu.

Eylemde, "AKP halka hesap verecek", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Gençliğin umudu İmamoğlu" ve "Tayyip baksana, kaç kişiyiz saysana" gibi sloganlar atıldı. İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin de yaptığı açıklamada, "Bugün her kesimden öyle insanlar geldi ki mutluluktan gözlerim doldu. Hem bu alanda hem İstanbul'un alanlarında hem Türkiye'nin dört bir yanından her siyasi partiden, her düşüncede insanlar hepsi meydana koştu geldi." ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasında şunları söyledi: "Biz hiçbir siyasi liderin siyasi faaliyetlerden dolayı zindanlara, hapishanelere konmasından yana asla değiliz. Biz Selahattin Demirtaş içeri girdi, onun da karşısında olduk yargılanmadığı için. Ümit Özdağ içeri atıldı onunda karşısındayız. Her kim olursa olsun gerçek anlamda yargılanmadan hukuksuz bir şekilde suçlanıyorsa biz bunun karşısında oluruz. Gün gelecek Tayyip Erdoğan'da yargılanacak."

Belediye başkanı adayı Ali Doğan ise konuşmasında, "Halkımızın ana sütü gibi helal oylarla seçilmiş belediyelerimizi görevden alıyor. Yerine kayyum atıyor." dedi.