

Olay saat 10.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrika girişinde seyreden operatör Hamit Ç.(46) yönetimindeki forklift, operatörün kontrolünden çıkarak devrildi. Operatör devrilen forkliftin altında kaldı. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Operatör yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan operatör, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE