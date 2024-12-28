



Kaza saat 21.30 sıralarında Esentepe mahallesi Esenler caddesinde meydana geldi. Karanfil caddesinden çıkan Sürücü Mustafa D.(40) yönetimindeki 16 ARB 494 plakalı otomobil, Esenler caddesinde seyir halinde olan Sürücü Fırat S.(26) yönetimindeki 26 AFB 128 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AFB 128 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu 26 AFB 128 plakalı otomobilin sürücüsü sıkışarak yaralandı. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ