Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesinde ev yaptıran Mahmut K.(59), inşaat çalışmalarını incelemek için 3. kata çıktı. İskelede inceleme yapan şahıs bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan şahıs, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ