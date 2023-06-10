Kemalpaşa mahallesinde 1 yaşındaki bebek boğazına kaçan fıstık yüzünden hastanelik oldu. Durumu ağırlaşan bebek Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Plevne sokak üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu Ahmed ve Emine Mustafa çiftinin 1 yaşındaki bebekleri Abir Mustafa evde emeklediği sırada yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Soluk borusuna kaçan fıstık nedeniyle nefes alamayan bebek bir anda yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Mustafa ailesi bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Abir, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.