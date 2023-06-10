Cerrah Ortaokulu Teknoloji Tasarım Atölyesi öğretmeni Mükerrem Atalay ve Cerrah Halk Eğitim Merkezi Hanımlar Moda Tasarım Kursu öğretmeni Semra Öz Çiftçi işbirliğiyle düzenlenen Karma Sergi İnegöl Avm Sergi Salonunda izlenime açıldı.

Sergiyle ilgili Cerrah Ortaokulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Okulumuz Teknoloji Tasarım Atölyesi öğretmeni Mükerrem Atalay ve Cerrah Halk Eğitim Hanımlar Moda Tasarım Kursu öğretmeni Semra Öz Çiftçi işbirliğiyle Karma Sergimiz İnegöl Avm Sergi Salonunda 09 ve 10 Haziran tarihlerinde ziyarete açıktır. Sergimizin açılışı Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru ve Okul Müdürümüz Fatih Önder tarafından yapılmıştır. Ayrıca açılış töreninde Cerrah İlkokulu ve Ortaokuluna büyük katkılar sunan ilçemiz güzide iş adamlarından Abdullah Ezim ve Alper Suna'ya plaketler takdim edilmiştir. Sergimiz tüm hemşehrilerimizin ziyaretine açıktır."