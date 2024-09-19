19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de coşkulu törenlerle kutlandı. Törende tüm gaziler ve şehitler anıldı. Protokol üyeleri, gazileri evlerinde ve Gaziler Derneği’nde ziyaret ederek onurlandırdı.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilmesiyle birlikte her yıl kutlanan Gaziler Günü, bu yıl 103. kez İnegöl’de gerçekleştirildi. Kutlamalar resmi törenle başlayarak Halhalca Şehitliği ziyareti, gazi ziyaretleri ve Gaziler Derneği ziyareti ile devam etti.

Çelenkler Anıta Bırakıldı

Törenler, 10:30’da Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ile birlikte birçok gazi ve protokol üyesinin katıldığı tören çelenk sunumuyla başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelenkleri anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlamını belirten konuşmayı İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı.

Halhalca Şehitliği Ziyareti

Protokol üyeleri ve gaziler, törenin ardından Halhalca Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada, tüm gaziler ve şehitler için dualar edildi ve Kuran-ı Kerim okundu.

Gazi Ziyaretleri

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, iki gaziyi evlerinde ziyaret etti. Program Gaziler Derneği’nin ziyaretiyle sona erdi.