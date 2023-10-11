İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından işgalci İsrail’in bombardımanı altında katliama uğrayan Gazze halkı için Cuma günü Gıyabi Cenaze namazı, Pazar günü için ise saat 13.30’da yürüyüş düzenleyecekler. İnegöl Sivil Toplum Platformu yetkilileri, programlara tüm ilçe halkını davet ettiler.

İsrail bombardımanı altında katliama uğrayan, elektrik ve suyu kesilip ölüme terk edilen Siyonist terör devleti İsrail'in zulüm ve katliamları altındaki Gazzeliler için İnegöl Sivil Toplum Platformu harekete geçti. Saldırı da şehit olan Gazzeleriler için Cuma günü İshakpaşa Camiinde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

YÜRÜYÜŞ

Pazar günü saat 13.30’da ise İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından yürüyüş düzenlenecek. Platformdan yapılan açıklamada, “

“İsrail bombardımanı altında katliama uğraya elektrik ve suyu kesilip ölüme terk edilen siyonist terör devleti İsrail'in zulüm ve katliamları altındaki Gazzeli kardeşlerimize destek ve Mescid-i Aksa' ya sahip çıkmak için İnegöl Belediyesi önünden heykel meydanına yürüyüşe tüm İnegöl halkını davet ediyoruz.